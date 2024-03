Yas Fiorelo: Fala de Sabrina Sato para Davi deixa jogo do BBB 24 desigual

Leão Lobo concordou com Yas e levantou a dúvida se Sabrina teria sido autorizada pela direção do programa a dar essa informação. "Não precisa ter sido levado lá para dentro. Para o jogo, ficou esquisito. Não sei se ela disse isso espontaneamente ou se pediu permissão para falar e permitiram. Se ela falou no impulso, já foi, não tem mais jeito. Mas, se permitiram, aí a coisa é séria."

O jornalista aproveitou o ensejo para se desfazer em elogios à ex-musa do programa Pânico. "A Sabrina é encantadora. Tem gente que dá para ver que força a barra, que só quer aparecer em rede nacional, mas ela não. Ela é assim, como a Hebe era assim, como a Ivete [Sangalo] é assim. Elas são absolutamente espontâneas, e isso é lindo de ver."

BBB 24: Fernanda mexe em vespeiro e se esforça em ganhar antipatia da Globo, opina Leão Lobo

Fernanda, 32, acusou a direção do BBB 24 (Globo) de cultivar certo favoritismo por Beatriz, 23. Na visão dela, a vendedora do Braz teria caído nas graças da alta cúpula do reality por conta das publis que faz na atração - e do dinheiro que rende em consequência disso.

Leão Lobo opina que Fernanda entra numa área delicada ao fazer essa acusação. "Não sei se a Bia tem a predileção da direção da Globo, mas a Fernanda está fazendo força para ter a antipatia deles [risos]. Ela está mexendo num vespeiro, que é a área comercial de qualquer emissora."