Empréstimo com a mãe e pulseira dividida: para pagar o Lolla, vale tudo

Ele escolheu não ir ao Lolla neste ano, mas não foi por falta de dinheiro. "Só esse ano que não vou, desanimei um pouco com os cancelamentos", conta Shinji, que já foi em seis edições e também se considera fã do festival: "Gosto muito do Lolla porque lá conheci muitas bandas indie, como The Kooks, Foster the People. Gosto da vibe do lugar, todo mundo junto para se divertir, curtir, chorar, se emocionar. Vejo o Lolla assim".

Shinji Kanashiro e um amigo no Lollapalooza Imagem: Arquivo Pessoal

Antes de se decepcionar com os cancelamentos, ele considerava pagar a modalidade mais cara. "Pensei em comprar o Lounge Pass. Para mim compensa pelo transfer, o open bar e open food. Comida e bebida no Autódromo são bem caras, e as comidas do Lounge são parecidas com as do Chef's Stage. Você não vai ficar comendo hot pocket, que é o que vendem no gramado", explica.

Para ter acesso ao Lounge, já teve gente que arriscou ser expulso do festival. G., que pediu para não ter seu nome divulgado, relembra que em uma das edições dividiu a pulseira da área VIP com seus amigos. Eles estavam em seis pessoas, e apenas três tinham comprado o Lolla Lounge Pass — a modalidade que, neste ano, chegou a custar R$ 5.550. O "truque" foi o seguinte: eles deixavam a pulseira frouxa e, quando dois estavam dentro do Lounge, um deles pegava o bracelete do outro, saía e entregava para outro amigo. Assim, todos entraram na área VIP ilegalmente.