Filme brasileiro icônico, obra-prima aplaudida em Cannes está na Netflix

"Carandiru" recebeu diversos prêmios nacionais e foi indicado ao Oscar em 2004 na categoria Melhor Filme Estrangeiro. No ano seguinte, a obra também inspirou a série "Carandiru - Outras Histórias", com narrativas anteriores às que foram mostradas no longa-metragem. No ano de lançamento, ele também concorreu à Palma de Ouro do Festival de Cannes.

A produção foi gravada na própria penitenciária, antes da demolição, em 2002. O então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tomou a decisão pela implosão do prédio após uma grande rebelião em 2001, envolvendo 29 unidades prisionais em 22 cidades do estado.