'Se eu voltar amanhã, muita gente vai ficar surpresa', dispara Raquele

Em conversa no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Raquele que está no Paredão conversou com Giovanna sobre como será a reação dos brothers caso ela não seja eliminada.

O que aconteceu

A doceira contou que acredita que se ela não for eliminada será uma surpresa para os colegas de confinamento.