Rose Hanbury, suposta amante de Príncipe, fala pela 1ª vez sobre rumores

Lady Rose Hanbury, 40, negou os rumores de que teria um relacionamento extraconjugal com o sucessor do trono.

O que aconteceu

A marquesa de Cholmondeley falou por meio de seus advogados para o jornal Bussiness Insider, que os rumores são "completamente falsos". Rose é casada com David Cholmondeley desde 2009, com quem tem três filhos.

Um boato sobre um relacionamento do princípe com a marquesa remontam a 2019, mas ganharam força com o desaparecimento de Kate Middleton.