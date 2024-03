Kerline: Isabelle erra ao desaproveitar amizade de Davi pra crescer no jogo

Isabelle, 31, ficou confusa com a dinâmica de votação para o paredão desta semana no BBB 24 (Globo). Depois de alardear que votaria em MC Bin Laden, 30, ela acabou indicando Lucas Henrique, 30, à berlinda por acreditar que o funkeiro já estivesse devidamente 'emparedado'.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A comentarista e ex-BBB Kerline Cardoso acredita que a 'cunhã' se revelou uma decepção enquanto competidora no reality. "Assim foi com a Isabelle durante todo o Big Brother. Nós sempre nos sentando nesta mesa e dizendo: 'Na próxima semana, a Isabelle vai começar a jogar'. Porém, já estamos no final do programa e ela não jogou!"