Enquete UOL atualizada: parcial aponta eliminação no BBB 24 com recorde

Quem será o próximo eliminado do BBB 24? Nesta semana, Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência do público para permanecer no jogo.

O que diz a enquete

De acordo com a enquete UOL, atualizada às 16h55, Raquele deixará a disputa pelo prêmio milionário com alto índice de rejeição. A sister já tem 91,83% dos votos, ultrapassando bastante os 84% que eliminaram Marcus Vinicius. Ele mantém o título de maior rejeição por enquanto.

Apesar de ter protagonizado polêmicas dentro da casa, Alane parece não correr riscos essa semana. A bailarina aparece com apenas 5,54% dos votos.