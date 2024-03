SBT Brasília interrompe programação após princípio de incêndio

Incêndio no setor de rádio TV Sul do SBT Imagem: CBM-DF

A programação local do SBT foi interrompida. Quando o prédio foi evacuado, estava no ar o telejornal SBT Brasília. O programa foi substituído pelo Chega Mais, que estava programado para a rede nacional. A transmissão online do SBT Brasília também saiu do ar. A emissora foi procurada para comentar o ocorrido, e este texto será atualizado quando houver resposta.

Ninguém ficou ferido no princípio de incêndio. Os bombeiros controlaram a situação com os extintores de incêndio do próprio edifício, e a empresa Neoenergia Brasília foi acionada para avaliar as condições do quadro de eletricidade. Em seguida, os funcionários foram liberados para retornar ao prédio, mas o edifício ainda estava sem energia.