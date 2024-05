Baronesa, Kaio e Rambo se estranham ao vivo: 'Conversa está gravada'

Kaio se intrometeu e disparou: "Foi você que escolheu ele [Rambo como Dono], achando que ele fosse ceder às suas tentações, só que ele se posicionou". Ela rebateu que ele queria decidir o que ela faria e Kaio insistiu que ela não cedeu na votação também.

Por fim, a mãe de MC Gui declarou: "Se defenda quando você estiver no meu lugar". Ele continuou indicando que ela havia sido conveniente em selecionar Rambo.

Ao tratar sobre prioridades de voto, Rambo se pronunciou e a provocou. Baronesa perdeu a paciência e finalizou: "Lógico que não [estou nervosa]. Sabe por que eu estou segura? Porque a nossa conversa está gravada".

