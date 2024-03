Quem é Silvana Ramiro, jornalista que faz 'bicos' e levou bronca da Globo?

Ela é casada, desde 2017, com o empresário Rafael Dias, a quem conhece desde a infância. No Instagram, ela definiu o evento como "dia mais lindo de nossas vidas".

Em 2018, Silvana chegou a se afastar da TV após passar por uma cirurgia de emergência. Na época, Fachel explicou rapidamente a ausência da colega: "A Silvana Ramiro vai passar alguns dias se recuperando. Tudo bem com ela, tratamentozinho básico, mas está tudo ok". Ela havia sofrido uma complicação no apêndice e precisou retirar o órgão.

No ano seguinte, a apresentadora se ausentou do telejornal novamente — desta vez, para dar à luz sua primeira filha. Ela fez o anúncio após completar 3 meses de gestação. "Aos que estavam desconfiados da minha pancinha nos últimos dias: vocês estavam certos. Há só um bebê aqui, ok?", disse.

Ela continuou à frente do jornal até o oitavo mês de gestação e se emocionou antes de sair de licença-maternidade. "Hoje, ao receber tantas homenagens ao vivo, eu chorei. E lembrei de tudo o que Deus fez até aqui (...), o quanto essas pessoas de casa nos demonstram carinho. Aos que vibram desde o início pela Júlia, a minha equipe e, sobretudo, a Deus: muito obrigada!".