História real e 22 dublês de cachorro: as curiosidades de 'Marley e Eu'

Participação especial

O jornalista John Grogan, que escreveu o best seller lançado em 2005, fez uma participação especial no longa. Ele aparece na aula de treinamento de cães, interpretando o dono do cachorro da raça cocker spaniel.

Por se tratar de um filme familiar, os pais de Owen Wilson, Robert e Laura Wilson, também participaram do filme interpretando os pais do protagonista. Na época, a mãe do ator disse em entrevista que a parte mais difícil foi não confundir o nome do personagem com o do filho.

Tudo ensaiado

Marley era muito amado, mas também foi responsável por inúmeras destruições na casa dos Grogan. Para fazer essas cenas e nenhum animal ter problemas, os cachorros foram treinados para apenas mastigar os objetos, mas sem engolir nada.