Helio de la Peña: 'Vivo num condomínio onde sou o único proprietário negro'

Quando eu fui colocado no São Bento, eu fui me distanciando dos meus colegas da Vila da Penha. A carga horária do colégio era muito pesada e, além disso, tinha uma distância longa de transporte. Com isso, eu ficava a maior parte do tempo longe do bairro. E aí, com esse distanciamento, eu comecei a criar laços com o pessoal do colégio

Helio de la Peña durante o standup Coisa de Preto em 2018, em São Paulo Imagem: Karime Xavier/Folhapress

Anos depois, quando cursava engenharia de produção na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), conheceu os amigos Beto Silva e Marcelo Madureira. À época, o trio criou o Casseta Popular — jornal que fazia graça com o movimento estudantil. Bussunda e Cláudio Manoel se juntaram ao trio logo em seguida.

"Quando eu conheci o pessoal, que mais tarde a gente veio fazer a Casseta Popular e, depois, o Casseta & Planeta, passei a circular muito na casa do Bussunda, do Beto Silva e do Madureira. Enfim, eram pessoas que, de alguma maneira, me acolhiam, por que eu morava longe"

Hubert e Reinaldo se davam tão bem com o já então quinteto que decidiram se unir em uma só causa. Tempos depois, eles foram convidados para fazer um show juntos no Rio de Janeiro, e assim surgiu o Casseta & Planeta.

Casseta & Planeta, Urgente!