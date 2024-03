Relembre grupos de k-pop que já fizeram show no Brasil

Impossível esquecer dessas fotos icônicas que BTS fez no Beco do Batman:

nenhum conceito supera o dessas fotos do bts no beco do batman em SP pic.twitter.com/QNfqWGPuuc -- vee; ? ???? (@namchanges) January 6, 2021

UNIQ

Hoje um assunto delicado para as fãs por motivos de hiato eterno, Uniq teve uma passagem bem movimentada pelo país em 2016. O grupo fez um único show em São Paulo, mas até em programa de tv foi entrevistado. Na época Yibo ainda não era famoso como é hoje na China (o cantor e ator fez um sucesso estrondoso com a série BL "Os indomáveis"), e Luizinho ainda não era Woodz. Sete anos depois, Luizinho voltou com show solo, também em São Paulo.

uniq no brasil



entrevistador: vem cá, quanto tempo tem a banda de vocês?



KKKKKKKKKKKKK A PÉROLA pic.twitter.com/Fvdi4M1LOf -- ana (@jamieesfraser) April 7, 2020

Seungyoun (é o nome do Luizinho) tem uma conexão muito forte com o país pois já morou aqui quando criança. Ele jogava nas categorias de base do Corinthians. Foi lá que ganhou o apelido Luizinho.