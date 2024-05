Fernanda Nobre: 'Relacionamento aberto não é falta de paixão'

Desde que começou a falar sobre o casamento aberto que mantém com o diretor José Roberto Jardim, a atriz Fernanda Nobre se tornou uma voz e uma referência sobre o assunto, apesar de não ter a intenção de ser uma "representante da causa".



A atriz, que é uma das melhores amigas de Maria Ribeiro, nossa apresentadora do "Maria vai com Os Outros", diz que escolher um novo modo de se relação em um casamento ou namoro está além do amor que um casal possa sentir.



Você mudar o seu pacto de relação, de monogamia para não-monogamia ou relacionamento aberto, que não são a mesma coisa, não é por falta de paixão Fernanda Nobre, atriz



Fernanda também explica que existem diferenças de acordos e prioridade entre relações abertas e relações não-monogâmicas. A não-monogamia é uma coisa horizontal das relações. [...] Eu namoro você e fico com outra pessoa, essa outra pessoa tem o mesmo peso na minha vida que você. Uma horizontalidade.

Na relação aberta existe uma hierarquia. Eu e o Zé somos mais importantes do que qualquer pessoa que entre. Esse terceiro sabe desse casal-núcleo protagonista. Fernanda Nobre, atriz