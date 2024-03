Glastonbury anuncia atrações para 2024; três estão no Lollapalooza Brasil

A cantora Dua Lipa, que anunciou seu terceiro álbum, "Radical Optimism", se apresentará pela terceira vez em Glastonbury. O disco inédito será lançado no dia 3 de maio e já conta com dois hits: "Houdini" e "Training Session".

Já a cantora de R&B SZA, atração do Lollapalooza Brasil no domingo, dia 24/3, toca no Glastonbury pela primeira vez. Com músicas do álbum "SOS", de 2022, ela venceu três Grammys: Melhor Performance de Grupo/Duo Pop ("Ghost in the Machine", com Phoebe Bridgers), Melhor Canção de R&B ("Snooze") e Melhor Álbum de R&B Progressivo.

Veterana da música country, Shania Twain ocupará a vaga de "lenda". Em outros anos ganharam esse espaço Diana Ross, Kylie Minogue e a outra heroína da música country, Dolly Parton.

Shania Twain é a lenda do ano em Glastonbury Imagem: Francisco Cepeda/AgNews

A boyband de treze membros Seventeen vai ser a primeira banda de K-pop a se apresentar no palco principal, Pyramid. O espaço ainda terá performances de Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, PJ Harvey, Cyndi Lauper, Janelle Monáe e Michael Kiwanuka.

No segundo maior palco, Other, Idles será a atração principal. A banda mostra faixas do novo álbum, "Tangk".