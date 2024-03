Faustão é submetido a embolização após transplante; o que é o procedimento?

No entanto, não é um procedimento comum após um paciente ser submetido a um transplante renal. Ele ainda esclarece que o rim demora de sete a dez dias para voltar a funcionar e, após esse tempo, os médicos procuram possíveis causas que possam estar atrapalhando o seu retorno a um funcionamento correto. A embolização pode ser um caminho. "Provavelmente algum problema pode ter sido encontrado", diz.

Internação

Apresentador deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no domingo (25), após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado."

Segundo último boletim médico, divulgado nesta quinta-feira (14), o implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão, afirmou boletim atualizado. O apresentador já tinha passado por um transplante de coração seis meses antes.

Após o último transplante, João Silva, filho do apresentador, chegou a afirmar que a recuperação do pai estava acontecendo "dentro do esperado". Na semana passada, ele também usou as redes sociais para celebrar os 40 anos do pai na televisão e disse que Faustão é uma inspiração.

Apresentador enfrentava problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época e m que ele passou pelo transplante de coração. "Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante."