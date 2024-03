Harry e Meghan se pronunciam pela 1ª vez sobre foto de Kate Middleton

Segundo o Page Six, uma fonte que dizia ser "íntima" do casal afirmou que o erro de Kate Middleton, "jamais seria cometido por Meghan", pois a ex-atriz tem um "olhar aguçado e atenção aos detalhes". Ela também falou que caso a confusão com a foto acontecesse com Harry e Meghan, eles teriam sido "aniquilados" devido ao tratamento diferente dado pela mídia.

As notícias do jornal americano causaram uma reação negativa na mídia britânica, e noticiários como The Daily Mail e The Sun apontaram a suposta "hipocrisia" do casal. Então, entrou em questão uma fotografia em preto e branco em que a duquesa anunciava estar grávida de Lilibet, 2. O fotógrafo responsável afirmou que a única edição feita foi a mudança de cores.