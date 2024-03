Com transporte público 24 h, vida de quem vai ao LollaBR fica mais fácil

Lolla Comfort Day

Dá acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra e à área Lolla Comfort. Esta é uma área exclusiva dentro do festival para quem busca mais conforto em sua experiência. Com vista privilegiada do evento, o espaço oferece guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

Lolla Lounge Day by Vivo

Dá acesso a um dia do festival (sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra, e à área Lolla Lounge by Vivo. Os ingressos Lolla Lounge Day by Vivo e Lolla Lounge Pass (válido para os 3 dias) estão esgotados.

Os lotes vigentes para cada tipo de ingresso estão disponíveis em lollapaloozabr.com.

Os ingressos estão à venda na página do festival na Ticketmaster ou presencialmente na bilheteria no shopping Ibirapuera.