João Vicente de Castro diz que tinha medo de ser taxado como ruim no sexo

João Vicente de Castro, 40, admitiu que já foi "escravo de fama" em relação ao medo de como seu desempenho no sexo poderia repercutir devido ao fato de ele ser famoso.

O que aconteceu

Ator participou, nesta terça-feira (11), do programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. Ao ser questionado se fica "tenso" com a possibilidade de repercutirem sua performance na cama, dado que ele é famoso, o ator admitiu que essa já foi uma preocupação.

Castro refletiu sobre as imposições sociais, sobretudo pelo fato de vivermos em uma "sociedade falocêntrica". O artista pontuou que, dentro desse cenário, "o homem tem que ser o fodedor, que não para [de meter], que não goza, que dá 10, 20 [transas seguidas]", enquanto a mulher é podada sexualmente. "Então nesse encontro acontece a mulher falando 'não sou dessas', e o cara falando 'eu como todas as vezes que você quiser'".