'Artista demais'; Xamã é elogiado por cena violenta de 'Renascer'

A violenta cena do assassinato fez o nome do personagem e de seu intérprete ficarem entre os assuntos mais comentados das redes sociais. "Caracas o Damião simplesmente ninja. Que homem meu Deus. Que homem", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

A atuação de Xamã foi muito elogiada. "Que cenão espetacular. Damião é muito malvadão mesmo. Xamã artista demais, que sequência visceral. É um luxo de novela mesmo", disse um telespectador. "Que cenão esse embate do Damião com o encomendador testa de ferro. Xamã tá entregando uma baita atuação", afirmou um segundo.

Outras internauta disse que a cena do assassinato é digna de cinema: "Achei bem cinema essa cena do Damião mas não sei se é exatamente isso que precisávamos pra novela ter um pouco mais de apelo".

É o tal do Damião matador pic.twitter.com/UeomR3SgEw -- XAMÃ ? (@xamaoficial) March 12, 2024

que cenão esse embate do Damião com o encomendador testa de ferro. Xamã tá entregando uma baita atuação, hein. #Renascer -- ostrafelipe (@OstraFelipe) March 12, 2024