João Pedro e Sandra se conhecem e trocam farpas em 'Renascer'

No capítulo de quarta (13), da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) se conhecem.

Depois de brigar com Egídio (Vladimir Brichta), a filha do coronel sai para passear de cavalo. "Não é só porque a moça é essa buniteza toda que vai trazer o bicho na corda curta", afirma o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) ao encontrar a estudante de Direito sem paciência com o animal.