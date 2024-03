Idols na estrada: saiba tudo sobre as turnês dos grupos de K-pop

Poucas coisas movimentam mais qualquer grupo de fãs do que a confirmação de uma turnê mundial que chegará — finalmente — ao Brasil. O nosso "PLS COME TO BRAZIL" não é famoso à toa, e no K-pop isso ganha uma força maior ainda pois as datas na América latina são sempre as últimas a serem divulgadas.

No mundinho K-pop as turnês são geralmente concentradas nos Estados Unidos e no Japão, dois dos maiores mercados fonográficos do mundo. As paradas nesses países possuem muitas vezes setlists próprios, músicas cantadas na língua local, merchandising diferente e muitas (muitas mesmo) opções de datas e cidades.

Por aqui, o tratamento é outro, principalmente pelo custo-benefício de atravessar o Oceano com uma turnê com um retorno mais baixo. E existe sim um certo desinteresse, inclusive comercial, pois nos EUA os grupos vão a vários programas de TV, rádio, gravam MVs, fazem diversos passeios e por aqui é sempre show-hotel-aeroporto.