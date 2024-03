Andressa Urach fará cirurgia para retirar quatro costelas

Andressa Urach, 36, anunciou que fará uma cirurgia para a retirada das costelas.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto fará o procedimento no dia 14 de março e explica o motivo para reduzir suas medidas. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seus até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", diz.

A princípio, a intenção é remover quatro costelas, em uma cirurgia de duas horas realizada pelos cirurgiões Gustavo Ramasco e Jaqueline Ramasco. "Serão retiradas parcialmente as duas últimas costelas de ambos os lados, chamadas de costelas flutuantes, as 12ªs e 11ªs. Também serão remodeladas as 10ªs costelas", detalhou o médico.