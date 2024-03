Boing Boing diz estar com depressão após colocar 6 litros de silicone

Sabrina Boing Boing, 39, fez um desabafo na noite de ontem, contando que está com depressão por conta da cirurgia que realizou para colocar 6 litros de silicone.

O que aconteceu

A DJ se tornou uma das mulheres com os maiores seios do mundo após colocar 6 litros de silicone nos seios

A tatuadora contou aos seguidores que está com depressão no pós-operatório: "Todo mundo já ouviu falar em depressão pós-parto, mas já ouviram falar em depressão pós-peito? Isso é real e não é um negócio que não acontece só comigo. Conversei com o cirurgião e com outras pacientes, não só de peito, é tipo uma depressão que dá após cirurgia plástica"