'Zona de Interesse': quem foi o carrasco de filme que venceu o Oscar?

Casa realmente existiu

Cena do filme 'Zona de Interesse' (2023) Imagem: Divulgação/Diamond Films

O filme "Zona de Interesse" choca ao mostrar a tranquilidade com que a família vivia, enquanto os horrores aconteciam do outro lado do muro da casa dos Höss. Rudolf Höss, Hedwig e os filhos Klaus, Heidetraud, Inge-Brigitt, Hans-Jürgen e Annegret moravam em uma mansão, com direito a um jardim à beira do lago, e mal se importavam com a chaminé do crematório que lançava cinzas provenientes do campo de concentração.

A esposa dele era conhecida como "a rainha de Auschwitz". Hedwig era rígida na forma de cuidar da casa, dos filhos e até com o marido.

'Zona de Interesse': Hedwig era conhecida como a 'rainha de Auschwitz' Imagem: Divulgação

O diretor do longa Jonathan Glazer contou à Time que Chris Oddy, responsável pelo design de produção do filme, recriou o local exatamente da forma como a família vivia, ao lado do campo de concentração.