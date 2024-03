Sadovski: 'Ou vai premiar a música do momento ou vai premiar uma boa'

Billie Eilish apresentou "What I Was Made For", indicada a Melhor Canção, no Oscar 2024 com o irmão Finneas O'Connel.

"Ela leva para uma melancolia que o filme não tem. A música é linda, só que ela não é o filme", avaliou Flávia Guerra na live sobre a cerimônia.

Roberto Sadovski ainda disse "ela me soa muito tradicional".