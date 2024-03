18 mil m², heliponto: Zé Felipe compra mansão de Sheik por R$ 27 milhões

Zé Felipe adquiriu uma mansão do ex-jogador de futebol Emerson Sheik pelo preço de R$ 27 milhões. O imóvel fica localizado em um condomínio de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

O que aconteceu

Sertanejo negociou a compra da mansão após passar um período de férias no local ao lado da esposa, Virginia Fonseca, e das filhas Maria Flor e Maria Alice — o casal está à espera do terceiro filho.

Mansão possui mais de 18 mil metros quadrados e diversos ambientes luxuosos e privados. A propriedade conta com piscina, campo de futebol, quadra de futvôlei (esporte que o pai do cantor, Leonardo, é adepto), quadra de tênis, heliponto, píer particular, salões para festas e muito mais.