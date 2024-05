Kendall Jenner intriga com presença de homem nu misterioso em ensaio sexy

Kendall Jenner, 28, posou para um ensaio sensual para promover a parceria com uma grife de beachwear da qual é diretora criativa. O que chamou atenção foi a presença de um misterioso homem nu que aparece ao fundo de uma das imagens.

O que aconteceu

A modelo exibiu a nova campanha da FWRD para o verão do hemisfério norte dentro de um carro, à beira de uma piscina, além de posar dentro de um banheiro.

Nesta foto do banheiro, Kendall aparece sentada em uma pia com um look ousado, acompanhada de um modelo, cujas partes íntimas são 'escondidas' pelas sombras e por uma toalha.