Dra. Frida: Novo apê de Gracyanne é pequeno demais até para seu bumbum

Após se separar de Belo, 50, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, 40, tem ficado mais em São Paulo. De acordo com a revista Quem, ela está vivendo em um estúdio de 18m² na Avenida Paulista. O local tem diárias de R$200.

A psicóloga Dra. Frida - personagem da comediante Paloma Santos - comentou o assunto no programa Splash Show. Ela opina que a nova moradia não tem espaço o suficiente nem para o avantajado bumbum de Gracyannne. "Estava tentando fazer uma conta rápida aqui... São 18m² onde ela está morando - mas, até onde sei, o diâmetro do bumbum dela é 17,5m². Esse traseiro chega a pagar IPTU! Não estou conseguindo entender como ela faz para entrar e se encaixar dentro dessa caixa de ovo."

A Doutora concorda, entretanto, que a Avenida Paulista e o traseiro da musa fitness têm de fato tudo a ver. "A Gracyanne tem uma muita abundância que eu admiro muito. Ela está morando agora na Avenida Paulista, que é um dos metros quadrados mais caros do mundo - aí junta com o bumbum, que tem o diâmetro mais caro do Brasil... Realmente, agregou valor!"