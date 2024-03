Sabrina Sato faz treino de boxe acompanhada de Nicolas Prattes

Na manha de sexta (08), Sabrina Sato, 43, fez treino de boxe acompanhada de Nicolas Prattes, 26.

O que aconteceu

A apresentadora postou um vídeo no Instagram durante um treino de boxe. Ela exibiu seu shape pós-treino com as mãos enfaixadas.

Na imagem, é possível ver Nicolas Prattes treinando logo atrás de Sabrina. Ele veste uma camiseta da Vila Isabel, escola de samba na qual a famosa é rainha de bateria.