Por que idols não podem namorar ou dar rolê em paz na Coreia do Sul?

A princípio nenhum. Karina tem 23 anos, Jaewook 25, ambos são jovens bem-sucedidos, solteiros e com uma carreira enorme pela frente. Na teoria, um relacionamento de ambos não deveria render nenhum tipo de drama (Alexa, toca drama das aespa de fundo), mas no K-pop as coisas não funcionam assim e muitos fãs largam seus ídolos quando eles começam a namorar, pois se sentem traídos e/ou insuficientes.

A ideia de que o idol é um personagem

A forma como as empresas preparam idols antes mesmo do debut é toda voltada ao "crescimento diante do público". Isso é, não pega bem ninguém namorar muito cedo, fumar, ou se envolver em qualquer tipo de polêmica (as piores por lá são sempre bullying e drogas).

Os fãs adoram ver a evolução dos idols e muitas vezes gostam mais da ideia que possuem deles do que de fato da pessoa que está ali por trás das músicas e performances. Muitas vezes gostam mais do personagem criado do que do artista. E estaria tudo bem se isso fosse compreendido como trabalho e performance, não envolvendo a vida pessoal dos idols.

Pensar que jovens bonitos e famosos não se envolvem romanticamente é algo completamente fora da realidade e sustentado pelas empresas e muitas vezes pelos próprios idols.

Como as empresas sustentam esses relacionamentos fã/idol?