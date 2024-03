Bikini Kill reúne garotas rebeldes de várias gerações em catarse punk em SP

O coração batia forte, enquanto aguardávamos ansiosamente pelo início do show. No meio do público era alegria encontrar tanta gente amiga de anos e novos também conectados com a energia do momento.

Momento em que a baterista do Bikini Kill, Tobi Vail, assume o vocal no show na terça (5), em São Paulo Imagem: Mila Maluhy/Divulgação

Casa aberta às 18h e uma galera já se aglomerava na grade para garantir a primeira fila —além dos fãs que aguardavam havia mais de 20 anos por esse momento, muita juventude também. Estar ali, naquele momento histórico, era incrível demais.

Logo as bandas de abertura começaram: a primeira a subir ao palco foi a Flor Cadáver, com seu som hipnótico e atmosférico. Em seguida, Bertha Lutz trouxe à tona o poderoso hardcore feminista, destaque para a carismática vocalista Bah Lutz —e ainda teve a participação especial de Ieri, da clássica banda Bulimia, de Brasília, que adicionou uma energia extra.

A baixista e vocalista do The Biggs, Mayra, durante show de abertura do Bikini Kill Imagem: Marcela Mattos/Divulgação

E, então chegou a vez da minha banda, The Biggs. Ansiedade a mil e as emoções transbordavam. Um filme passou na minha cabeça: comecei a tocar guitarra com 14, 30 anos se passaram, desde ouvir, me inspirar e me apaixonar por Bikini Kill e estar ali, compartilhando o palco. Uma honra e um privilégio indescritível.