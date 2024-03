Atriz que fez 'Dona Florinda' processa série sobre vida do ator de 'Chaves'

Florinda Meza, 75, entrou com um processo contra a produção da série "Sem Querer Querendo" da plataforma de streaming MAX, da HBO.

O que aconteceu

A atriz que deu vida à personagem Dona Florinda, buscou à Justiça por uso não autorizado de direitos biográficos e de personalidade seu e de seu falecido marido, Roberto Gómez Bolaños, que dava vida ao Chaves. O alvo da ação judicial é Maca Rotter, empresária e ex-diretora da divisão de licenciamentos do Grupo Televisa. Ela trabalhou como assessora pessoal do ator antes de sua morte.

A atriz acusa Rotter de passar informações sigilosas e íntimas à produção da série biográfica. A violação de sua privacidade com Bolaños, geraria "um irreparável e incontável dano moral", segundo o processo. O processo também cita as produtoras THR3 Media Group e Perro Azul, a Warner Bros. e a HBO Max, além de Roberto Gómez Fernández, filho do ator e representante do grupo Chespirito, de acordo com informações do Gshow.