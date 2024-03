Madonna deve fazer em maio show gratuito na praia de Copacabana

Do UOL, no Rio

Madonna deve vir ao Brasil em maio para show gratuito da The Celebration Tour, que comemora os 40 anos da carreira da cantora.

O que aconteceu

O show de Madonna no Rio de Janeiro é dado como confirmado, segundo fontes próximas ao evento relataram ao UOL.

O espetáculo gratuito está previsto para acontecer no dia 4 de maio nas areias de Copacabana, praia da zona sul carioca. O local já foi palco de shows de estrelas internacionais como a banda The Rolling Stones e o cantor Stevie Wonder.

O show em que Madonna revisita sua extensa carreira deve ser o único a ser realizado em toda a América do Sul, de acordo com as mesmas fontes.

O evento contará com apoio financeiro e estrutural do governo e da prefeitura do Rio de Janeiro. A vinda da diva pop é encarada como fomento ao turismo e projeção da capital fluminense no exterior.

O espetáculo deve ser anunciado oficialmente em meados deste mês, mas os fãs brasileiros já movimentam nas redes sociais.