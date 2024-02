Giovana se desculpa com Davi por fala após Prova no BBB 24

Mais tarde, MC Bin Laden conversou com Giovana, dizendo que ela havia entrado na defensiva no momento do papo com Davi, e que o brother não havia dito por mal.

Pouco depois disso, Giovana foi se desculpar com Davi.

Giovana: "Eu fiz assim, sem querer. Mas não era nada com você nem com a pergunta, era muita coisa ali na hora. Então não foi nem com você nem pra te ofender, tá? Se foi, eu te peço desculpa"

Davi: "Não, tudo bem. De boa, valeu"

Mais tarde, Davi conversou com Isabelle sobre o ocorrido.

Davi: "A Giovana veio me pedir desculpa. Estão me tratando diferente depois que eu voltei do Paredão"