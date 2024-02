Viúvo de Gilberto Braga está namorando: 'Ele aprovaria e ficaria feliz'

A primeira publicação no Instagram de Edgar ao lado de Cristhian foi feita em março do ano passado. Desde então, os dois posam juntos na rede social do viúvo de Gilberto Braga, inclusive em reuniões com amigos.

Gilberto Braga morreu em outubro de 2021, aos 75 anos, em decorrência de uma infecção sistêmica. O casal havia oficializado a união em 2014, após 41 anos de relacionamento.