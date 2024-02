Britney Spears posta foto antiga com Ben Affleck e revela affair com ator

Também neste ano, a cantora começou oficialmente a namorar o cantor Justin Timberlake, 43, o que pode ter ocorrido após seu affair com Affleck. O ator, no entanto, estava em meio ao seu namoro com Paltrow, que durou de 1997 ao ano 2000. Tanto a People quando o Daily Mail procuraram Affleck para comentar, mas ele não respondeu.

Atualmente, Britney está solteira, após Sam Asghari pedir o divórcio, no ano passado, apenas um ano após o casamento dos dois. Já Ben Affleck está casado com Jennifer Lopez, e já foi casado também com Jennifer Garner, de 2005 a 2018.