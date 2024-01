Rafinha Bastos debocha de Wanessa Camargo no BBB: 'Injustiça absurda'

Depois do episódio, o humorista relembrou a polêmica em outras ocasiões. Quando Wanessa e Marcus se separaram em 2022, Rafinha questionou nas redes sociais: "A pergunta que fica é: na divisão de bens, quem ficou com meu dinheiro?".

No podcast Téte a Theo, Wanessa foi confrontada com uma pergunta semelhante e afirmou que não ficou com "nenhum centavo" — e que a situação estava "muito bem resolvida". "A briga não precisava ter ido para esse caminho, porque a coisa que eu menos queria era grávida estar vivendo aquilo. Não acho o Rafinha uma pessoa ruim. Ele não vai entender que, acima do orgulho dele, tinha uma mulher grávida com muita dor", continuou a cantora.

Em seu perfil no X, Rafinha chegou a ironizar a quantidade de vezes em que relembra o episódio: "'Ahh, Rafinha, já passou, faz tempo, muda o disco'. Eu gastei uma fortuna por causa dessa piada? Eu vou fazer ela para o resto da minha vida. Abraço".

Depois do anúncio de Wanessa no BBB 24, Rafinha escreveu no perfil que era "admin do fã-clube" da cantora. "Eu não quero mais problemas para o meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo", reforçou no X.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Resultado final 1 Isabelle 36,02%

2 Alane 27,01%

3 Lucas Luigi 23,27%

4 Juninho 13,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

