Vítor Balciunas: Maria Fernanda Cândido fez figuração de luxo em 'Renascer'

Para ele, o passe da atriz no Brasil se valorizou ainda mais após ela ter atuado no blockbuster hollywoodiano "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" (2022), da saga "Harry Potter". "Quem já acompanha o trabalho da Maria Fernanda há tempos sabe que ela é uma mega atriz, uma pessoa muito culta. Ela é um artigo de luxo para as produções [nacionais]. O fato de ela ter feito o filme [nos Estados Unidos] criou uma aura de valorização em cima dela."

Marcelle: Humberto Carrão escapa de tom teatral de Leonardo Vieira em 'Renascer'

Marcelle Carvalho destacou também o ótimo desempenho de Humberto Carrão como protagonista da primeira fase. "Ele chega com um frescor de José Inocêncio, completamente diferente do que foi Leonardo Vieira [na versão original]. Humberto tem uma interpretação muito mais contida do que a do Leonardo, muito mais teatral, digamos. É o mesmo personagem com duas interpretações incríveis."

Para Marcelle, Humberto se saiu muito bem ao imprimir sua própria versão do personagem de Benedito Ruy Barbosa. "Quando ele crava o facão aos pés do jequitibá e faz o pacto com a árvore, faz de uma forma muito maior. Aí você vê força de uma interpretação contida, como foi a de Humberto Carrão. Ao cravar o facão ali, ele crava também no coração de todo mundo que está assistindo a 'Renascer'."