Fabiana Justus chora em tratamento de leucemia: 'É uma fase e vai passar'

Fabiana também comemorou uma conquista. "O foco é viver um dia de cada vez! E comemorar as pequenas vitórias. A de hoje foi comer um prato inteiro de comida. Macarrão na manteiga com franguinho. Eu não estava conseguindo comer nada no começo", revelou.

Diagnóstico

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, condição que descobriu em ida ao pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre. "Estou muito confiante, minha família, meus amigos e principalmente meus médicos me deram muita confiança", falou.

A filha de Roberto Justus está internada em um hospital de São Paulo para o primeiro ciclo de quimioterapia, que dura cerca de um mês. "Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade", desabafou a influencer.

Fabiana é mãe do recém-nascido Luigi, e das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. No post sobre o diagnóstico, Roberto Justus incentivou a filha e reforçou que não está com ela por conta do isolamento recomendado pelos médicos.