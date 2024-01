Com leucemia, Fabiana Justus ganha recado emocionante da mãe: 'Você é luz'

A filha de Roberto Justus está internada em um hospital de São Paulo para o primeiro ciclo de quimioterapia, que dura cerca de um mês. "Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade", desabafou a influencer.

Fabiana é mãe do recém-nascido Luigi, e das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. No post sobre o diagnóstico, Roberto Justus incentivou a filha e reforçou que não está com ela por conta do isolamento recomendado pelos médicos.