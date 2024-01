Fabiana Justus lembra dia que recebeu diagnóstico: 'Parar de amamentar'

Fabiana é mãe do recém-nascido Luigi, e das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. No post sobre o diagnóstico, Roberto Justus incentivou a filha e reforçou que não está com ela por conta do isolamento recomendado pelos médicos.

"Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva. Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado. Te amo!", Roberto Justus.