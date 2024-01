Camilla vai a hospital três vezes em 24 horas após cirurgia do rei Charles

O rei Charles 3º, 75, passou por uma cirurgia de próstata nesta sexta-feira (26) e a rainha Camilla, 76, o visitou três vezes em 24 horas.

O que aconteceu

A Rainha Consorte do Reino Unido foi fotografada saindo do hospital três vezes no período de 24 horas. Ela foi vista saindo do local na tarde deste sábado (27) com um suéter verde sem mangas e, ontem (26), foi vista no carro. O Daily Mail informou que ela chegou às 18h34 para a visita e saiu antes das 20h.

Mas o rei Charles não foi o único a ser visitado por Camilla. A visita noturna ao marido ocorreu depois de sair da Clínica de Londres, onde Kate Middleton se recupera de uma cirurgia abdominal, de acordo com a revista People.