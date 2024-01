Virginia diz estar pronta para críticas com programa no SBT: 'Tô tranquila'

Virginia Fonseca, 24, disse estar "tranquila e preparada" para lidar com as críticas por seu programa no SBT — a atração ainda não teve data de estreia anunciada.

O que aconteceu

Influenciadora afirmou que não é apresentadora e que está aprendendo a comandar uma atração. "Tô super preparada [para as críticas]. Vou reagir da maneira melhor possível, porque sei que não sou apresentadora, tô virando agora". As declarações foram em entrevista para o canal do YouTube do Leo Dias.

Fonseca disse que a prática é importante para evoluir e ganhar confiança como apresentadora. "Sei que é com prática que a gente conquista a perfeição e sei que vai ter críticas. O negócio é seguir, fazendo o que acho que tem que ser feito".