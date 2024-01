Qual é a história de 'Renascer'? Veja quem é quem no remake da Globo

Ana Cecília Costa Imagem: Divulgação/Globo

Jupará (Evaldo Macarrão): Mateiro conhecedor das plantas e árvores, trabalha na fazenda do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão). Ao lado de Deocleciano, ajudou também no manejo que tornou próspera as roças de cacau do patrão. É um homem trabalhador e tímido, que conquistou Flor (Julia Lemos), uma das moças da casa de Jacutinga (Juliana Paes), com quem teve Zinha (Samantha Jones).

Coronel Belarmino (Antonio Calloni): Influente e poderoso fez fama e fortuna nos tempos áureos do cacau abusando da violência. Com o avanço da vassoura-de-bruxa nas roças de cacau, perde muito dinheiro. A chegada do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) desperta a inveja e ódio do Coronel, conhecido por armar tocaias para se livrar de seus desafetos. Casado com Nena (Quitéria Kelly) é avô de Mariana (Theresa Fonseca), que não chega a conviver com ele, mas é quem terá a missão de anos mais tarde se aproximar do antigo rival para vingar o avô.

Antonio Calloni Imagem: Divulgação/Globo

Dona Nena (Quitéria Kelly): Mulher de Belarmino, Nena carrega as marcas de uma vida ao lado de um homem rude e implacável. Ao ficar viúva e sem rumo, ela aceita a oferta do jovem José Inocêncio por suas terras e vai embora com os filhos. A sede de vingança pela derrocada de sua família, fez com que Nena criasse a neta, Mariana (Theresa Fonseca), curtida no ódio que ela sentia dos Inocêncio.

Coronel Firmino (Enrique Diaz): Fez fortuna atuando como intermediário da compra e venda do cacau na região e, mais tarde, como agiota. Ardiloso, não deixa transparecer suas reais pretensões. O filho, Egídio (Vladimir Brichta), assumirá os negócios depois que Firmino é morto num ajuste de contas que jamais foi esclarecido.