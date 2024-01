Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam gravidez: 'Agora somos 5'

Na noite de hoje, Virginia Fonseca usou seu perfil do Instagram para anunciar que está grávida pela terceira vez.

O que aconteceu?

A influenciadora posou ao lado do marido, Zé Felipe, e das duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, para contar a novidade para seus fãs e seguidores.

Na legenda, a empresária comemorou: Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque mor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO".