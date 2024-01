Harry e Meghan podem 'reduzir seus honorários' para renovar a com Netflix

O especialista acredita que a renovação não está nos planos atuais do serviço. "Minha previsão é que, a partir de agora, a Netflix nem mesmo considerará renovar seu contrato com Meghan e Harry, a não ser que concordem em reduzir substancialmente seus honorários e garantir uma série de programas", salientou.

Com o rompimento do acordo com o Spotify, Ryan McCormick sugeriu que o casal busque melhorar seus laços com as empresas. "Se eu estivesse aconselhando Harry e Meghan, diria a eles que fizessem um curso profissional de 'rastejamento' para salvar seu relacionamento com a Netflix", indicou.

Conforme o especialista, as relações turbulentas entre Harry e Meghan e os streamings impactam em seus acordos futuros. "Eles não devem esperar que outras empresas de mídia de alto nível estendam o tapete vermelho para eles com base em seu histórico (...). Se a dupla não conseguir assinar um acordo, acho que a melhor maneira de gerar receita é fazer uma série de palestras públicas e iniciar seu próprio serviço de streaming", sinalizou.