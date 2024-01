BBB 24: Maycon ganha mais de 50 mil seguidores em rápida passagem pela casa

Às 00h40 da sexta-feira (12), após sua eliminação, Maycon somava 57,4 mil seguidores na rede social, um aumento de mais de 56 mil.

"Quem sai hoje, talvez saia sem entender por quê. Ou, no fundo seja apenas pelo seu jeito", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante seu discurso de eliminação. "Um sonho às vezes morre sim. Vem pra cá, Maycon".

Maycon chorou bastante e se despediu dos demais participantes na sala.

Antes de sair, ele frisou que "os sonhos nunca morrem."

No palco, Tadeu agradeceu a Maycon pela sua participação.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Maycon no primeiro Paredão da edição? Achar que a cozinha é só dele Reprodução/Globoplay Chorar, chorar e chorar Reprodução/Globoplay Querer enfrentar a Yasmin Brunet Reprodução/Globoplay Brincadeiras sem graça contra Vinicius Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

