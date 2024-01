Público do UOL concorda com saída de Maycon em 1º Paredão do BBB 24

Yasmin Brunet liderava, com 43,92% e Giovanna aparecia na sequência, com 35,38%.

Nessa primeira etapa do jogo, os Paredões do BBB 24 terão voto para ficar, eliminando o menos votado.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Maycon no primeiro Paredão da edição? Achar que a cozinha é só dele Reprodução/Globoplay Chorar, chorar e chorar Reprodução/Globoplay Querer enfrentar a Yasmin Brunet Reprodução/Globoplay Brincadeiras sem graça contra Vinicius Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.