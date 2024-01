'Um sonho às vezes morre, sim'; o discurso de Tadeu para eliminar Maycon

Ao eliminá-lo, Tadeu Schmidt falou do pouco tempo que os confinados tiveram para interagirem na casa, antes da temida primeira eliminação.

Confira discurso na íntegra

"Vinte e cinco jogadores nessa casa. É muita gente! Nem deu para conhecer muito de cada um. A maioria aqui ainda nem sabe o nome de todo mundo. Foi muito pouco tempo. Ou será que já foi suficiente? Se a primeira Eliminação sempre é a mais temida, porque a pessoa não teve tempo de mostrar o que queria, agora mais ainda, porque tudo foi mais rápido.

Além disso, vocês estão estreando o novo sistema de votação, é a primeira Eliminação com o voto único por CPF, dividindo o peso com o voto da torcida. E olha como um Paredão, logo o primeiro Paredão, pode ter tanto simbolismo. Lembram como a Giovanna entrou no BBB? Restava apenas uma vaga e quem confirmou a realização do sonho da Giovanna foi exatamente o Maycon, que foi ao púlpito naquela dinâmica do primeiro dia e disse: 'Um sonho nunca morre. Vem pra cá, Giovanna'. Lembram?

E agora cá estão os dois, adversários no primeiro Paredão. E aí aquele momento tão emocionante que certamente vai ficar pra sempre na memória dos dois, que poderia gerar uma conexão tão bacana entre eles, agora um pode ajudar a acabar com o sonho do outro. A Giovanna ainda com o pé quebrado... Ou os dois podem sobreviver, se a eliminada for a Yasmin.